Мутко: с той стороны не видно огромного желания восстановить ВФЛА

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сообщил, что сборные России готовы к ещё более жёстким проверкам со стороны спортивных организаций, чтобы доказать свою непричастность к допинговым скандалам, а также рассказал о ходе восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF.«Мы готовы предложить спортивным организациям взять сборные России по всем видам спорта под более жёсткий контроль хоть на два года, хоть на три. Вы увидите, что победы русских спортсменов не связаны с допингом. У нас всего 15-17 спортсменов, которым выданы терапевтические разрешения, остальные все здоровы.Доклад Макларена распиарили, ударили по нашему имиджу. Но половина людей даже его не читала, что называется, с карандашом. Но потом этот документ ложится на стол в МОК, в международных федерациях — в организациях, которые принимают политические решения. Используя этот доклад, на них начинают оказывать политическое давление, нам же надо спокойно работать в правовом русле.Мы немного снизили активность в вопросе восстановления лёгкой атлетики. Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания, было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы всё сделать быстрее. Пока всё идёт по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза ещё на три месяца; идут вялотекущие процессы», — цитирует Мутко ТАСС.