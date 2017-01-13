Макаров покинул пост главного тренера сборной РФ по прыжкам на батуте

Президент Федерации прыжков на батуте Россиипокинул пост главного тренера сборной России по прыжкам на батуте, который он занимал с 2006 года. Сборную возглавил«В России сложилась такая ситуация, что не очень приветствуется, когда одно и то же лицо возглавляет федерацию и сборную команду страны. Поэтому мы приняли решение, что я более не буду возглавлять национальную команду. Я всё равно продолжу работать со сборной, никто не собирается от неё уходить. Наша задача, чтобы у нас была сильная сборная.Алексей Рыжков работал с нами давно, в завершившемся олимпийском цикле являлся старшим тренером национальной команды. Также к более тесной работе с основной сборной привлечена Ольга Синякова, а в юношескую команду — Елена Федоренчик», — цитирует Макарова ТАСС.