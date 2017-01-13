Дунаев: Акимова вполне могла бы выступить на зимней Универсиаде 2017

Старший тренер студенческой сборной России по биатлону Константин Дунаев рассказал о задачах, которые стоят перед его подопечными на Универсиаде в Алма-Ате, а также оценил возможность участия в соревнованиях Татьяны Акимовой. В расширенный состав сборной России вошли Иван Печёнкин, Александр Печёнкин, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Максим Буртасов, Семён Сучилов, Сергей Корастылев, Алексей Шевченко, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Инна Смирнова, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Надежда Дубова.
«Перед спортсменами ставится задача занять первое общекомандное место в турнире по биатлону. Её и будем решать. Не исключено, что ближе к старту мы сделаем замены, может, усилимся ещё кем-то из первой команды. Та же Татьяна Акимова является студенткой и вполне могла бы выступить на Универсиаде. Многое будет зависеть от того, кого смогут отпустить из основной сборной. В окончательной заявке у нас должно быть по восемь мужчин и женщин», — цитирует Дунаева ТАСС.
Универсиада стартует 29 января.