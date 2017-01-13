Орлов: в борьбе с допингом, на мой взгляд, мы стоим на месте

Телекомментаторзаявил, что борьба с допингом в России стоит на месте и никакого прогресса в решении этой проблемы он не видит.«Борьба с допингом? На мой взгляд, мы стоим на месте. Не сдвинулись вперёд. Нет никакого мира с организациями, никаких встречных шагов мы не делаем и не показываем, что мощно боремся с допингом у себя в стране. У нас несколько сотен нарушителей. И я не видел, чтобы где-то опубликовали список тренеров, дисквалифицированных за это. Не говорю уже о врачах. Никаких расследований, хотя введена уголовная ответственность.Внутри федераций постоянно должны быть симпозиумы, совещания. А у нас по одному собранию провели… Это называется кампанейщина, когда по команде сверху что-то сделали и забыли. А надо постоянно заниматься, проводить мероприятия на очищение нашего спорта, на упреждение, вводить специальное обучение, рассказывать об этом, проводить большую работу среди будущих спортсменов», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».