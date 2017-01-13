Внеочередное заседание исполкома IBU по докладу Макларена пройдёт 21 января

Внеочередное заседание исполкома Международного союза биатлонистов по докладу главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена состоится в Антхольце 21 января, сообщает пресс-релиз IBU. После заседания состоится официальная пресс-конференция.
Команды и спортсмены получили приглашение на эту встречу для поддержки открытого диалога.
22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.