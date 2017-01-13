Заявки российских легкоатлетов в IAAF будут поданы коллективно

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщил, что заявки российских легкоатлетов на участие в соревнованиях будут поданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций коллективно.«До 1 декабря IAAF анонсировала, что спортсмены должны быть независимы ни от кого, после 1 декабря и получения первой индивидуальной заявки они дали нам рекомендации, чтобы именно ВФЛА была координатором подачи заявок нашими легкоатлетами. Нас попросили выделить одного специалиста, который бы полностью вёл этот процесс. Такой специалист во ВФЛА определён и выделен», — цитирует Шляхтина ТАСС.