Саночница Демченко выиграла этап Кубка наций в Латвии

Победительницей этапа Кубка наций по санному спорту в Сигулде (Латвия) в женском одиночном разряде стала россиянка Виктория Демченко. Дочь главного тренера сборной России Альберта Демченко показала результат 42,323 секунды. Занявшая второе место швейцарка Мартина Кочер уступила россиянке 0,04 секунды. Третье место заняла хозяйка трассы Кендия Апарьеде (42,438).
Ещё две отечественные саночницы Екатерина Батурина и Екатерина Катникова заняли седьмое и восьмое места соответственно.
Все три россиянки квалифицировались на этап Кубка мира.