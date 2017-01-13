Малышко: на этапах Кубка IBU можно немножко успокоиться и спокойно поработать

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, завоевавший шестое место в первой гонке после возвращения в основную сборную — спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, рассказал, какие эмоции испытывает от выступления во втором по значимости международном турнире — Кубке IBU.
«Когда приехал на Кубок IBU, получил огромное удовольствие. Команда там тоже отличная. Все ребята борются, у всех дружный коллектив, поэтому ничуть не расстроился. Получил новые эмоции, уверенность, медали завоевал. Никаких негативных моментов, связанных с этой поездкой, у меня не было. Наоборот, это заставило меня больше концентрироваться и работать над собой.
Кубки IBU мне не доставляют хлопот. Это вполне достойные соревнования, где можно немножко успокоиться, поработать в спокойной атмосфере и снова собрать себя в кучу. Конечно, когда я приехал в Ижевск, там было минус 30. Это был большой шок, и некоторые дни пришлось вообще не выходить на тренировки и сидеть в отеле. Но зато удалось отдохнуть», — отметил Малышко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
Полную версию интервью можно будет прочитать чуть позже в разделе «Биатлон».