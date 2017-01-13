Фигуристы Климов и Рахвальская — кандидаты в комиссию спортсменов ISU

Обладатель двух медалей Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию (золотой и серебряной) в паре с Ксенией Столбовой россиянини чемпионка мира 2016 года по синхронному катанию, капитан петербургской команды «Парадиз»стали кандидатами в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба ISU.Комиссия спортсменов ISU будет состоять из пяти участников – представителей разных дисциплин, развитием которых занимается ISU: конькобежный спорт, шорт-трек, одиночное и парное катание, танцы на льду, синхронное фигурное катание. Всего зарегистрированы 18 кандидатов в комиссию спортсменов ISU.Члены комиссии будут выбираться тайным голосованием среди других спортсменов на профильных чемпионатах мира: по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (9-12 февраля, Каннын, Южная Корея), шорт-треку (10-12 марта, Роттердам, Нидерланды), фигурному катанию (29 марта – 2 апреля, Хельсинки, Финляндия) и синхронному фигурному катанию (7-8 апреля, Колорадо Спрингс, США).