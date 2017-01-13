Фуркад: перед стартом в спринте ожидал битвы между Францией и Германией

Французский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.«Это был хороший спринт. Во время гонки я взглянул на большое табло и увидел, что Юлиан и Эмиль отстреляли хорошо. Они серьёзные соперники, но я доволен, что смог с ними справиться. Последний выстрел у меня прошёл в габарит, так что мне немного повезло. Я провёл очередной хороший старт в Кубке мира и хочу поблагодарить за это всю мою команду. Я очень нервничал перед стартом, потому что ожидал битвы между Францией и Германией, и в этот раз я победил. Условия были равные для всех, но до конца гонки я не был уверен в своей победе.Мы думали, что сегодня будет снег, но большой разницы между группами не было. Гонка преследования будет захватывающей. Да, у меня есть отрыв в 20 секунд, но всего один промах может всё изменить. В любом случае я предпочитаю иметь преимущество, а не догонять кого-то», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.