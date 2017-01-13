Сергеева и Кочержова принесли РФ первые в истории медали ЧЕ в женском бобслее

Российские бобслеисткистали серебряными призёрами чемпионата Европы, стартовавшего в Винтерберге (Германия). По итогам двух заездов бобов-двоек среди женщин Сергеева и Кочержова финишировали с результатом 1 минута 55,02 секунды. Это первая в истории медаль, выигранная российскими бобслеистками на чемпионатах Европы.Победили немки(1.54,50), бронзу завоевали австрийки(1.55,60).финишировали четвёртыми (1.55,70).Те же результаты считаются и в зачёт четвёртого этапа Кубка мира, совмещённого с чемпионатом Европы. Здесь победу одержали американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс (1.54,43). Вторыми стали Яманка и Драцек, Сергеева и Кочержова — четвёртые, а Родионова и Шокшуева – седьмые.