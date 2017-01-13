Горнолыжник Хинтерманн победил в альпийской комбинации на этапе КМ

Швейцарецпобедил в альпийской комбинации на 11-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Венгене (Швейцария).Хинтерманн по итогам слалома и скоростного спуска показал время 2 минуты 26,58 секунды. Ставший вторым французотстал от победителя на 0,26 секунды. Третье время показал австриец(+0,35).1. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2.26,58.2. Максен Музатон (Франция) – 2.26,84.3. Фредерик Бертольд (Австрия) – 2.26,93.