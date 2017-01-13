Горнолыжник Хинтерманн победил в альпийской комбинации на этапе КМ

Швейцарец Нильс Хинтерманн победил в альпийской комбинации на 11-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Венгене (Швейцария).
Хинтерманн по итогам слалома и скоростного спуска показал время 2 минуты 26,58 секунды. Ставший вторым француз Максен Музатон отстал от победителя на 0,26 секунды. Третье время показал австриец Фредерик Бертольд (+0,35).
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 11-й этап. Венген, Швейцария
Мужчины. Комбинация
1. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2.26,58.
2. Максен Музатон (Франция) – 2.26,84.
3. Фредерик Бертольд (Австрия) – 2.26,93.