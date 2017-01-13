Свендсен: когда Фуркад в такой форме, противостоять ему невозможно

Норвежский биатлонистпрокомментировал свой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал бронзовую медаль.«Я доволен гонкой, где отстрелял чисто. В спринте это не просто. Я понимал, что только чистая стрельба даст мне возможность бороться за медали. Я всегда стремлюсь к победе, но противостоять Мартену пока невозможно, когда он в такой форме. Но я буду стараться делать всё, на что способен. Он очень силён, но я не концентрируюсь на нём, а всё внимание строю на себе. С каждым днём стараюсь быть лучше. В следующем году Олимпийские игры, и это главная цель для меня. Я не думаю о соперниках, а нахожусь на своей трассе», — передаёт слова Свендсена спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.