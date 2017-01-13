Гараничев: лыжным ходом в спринте доволен, стрельбой – не до конца

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал 19-е место.«Не думаю, что в эпизоде с ошибкой я поторопился. Был уверен в себе. Надеялся, что попаду. Чувствовал хорошее удержание на огневом рубеже. Последний выстрел здорово подвёл. Я проводил пулю взглядом «в глазок». Мишень не закрылась, пришлось бежать штрафной круг. На пристрелке никак не мог «попасть в ветер». Почувствовал уверенность после «лёжки», понял погодную обстановку. Результатом в Рупольдинге не совсем доволен. Лыжным ходом доволен, стрельбой – не до конца», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».