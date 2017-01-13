Международная федерация тяжёлой атлетики временно дисквалифицировала Аккаева

В результате повторного анализа допинг-проб с Олимпийских игр—2012 в пробе 31-летнего российского тяжелоатлетабыло обнаружено запрещённое вещество туринабол. Российский штангист должен был участвовать в Играх в Лондоне, но перед стартом турнира снялся с соревнований из-за травмы.«В соответствии с действующими правилами IWF ввела обязательное временное отстранение спортсмена, который будет оставаться временно дисквалифицированным в связи с возможным нарушением антидопинговых правил, пока дело не будет закрыто», — приводит решение пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).Ранее Международный олимпийский комитет лишил Аккаева бронзовой медали Игр-2008 в Пекине в категории до 94 кг после того, как в его допинг-пробе было найдено то же вещество.