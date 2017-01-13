Бабиков: проиграть Свендсену обидно, но это нормально

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдиднге, где он разделил с соотечественником Антоном Шипулиным 23-е место.
«Спринт получился довольно-таки лёгким. В Рупольдинге редко бывает хорошая трасса — то снег, то «каша», то дождь. Мы уже привыкли. Чуть позже после моего старта на лыжне начал образовываться глянец. Спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время. Я доволен тем, что успел восстановиться после эстафеты. Получил хорошую позицию в гонке преследования.
До старта волнение вообще не ощущается. Во время гонки ребята показывали, что идём очень хорошо. Но где-то внутри всё-таки зажимаешься: мышцы добавляют проблем, ответственность давит. Все ребята сказали, что прошли через такое. Надеюсь, что таких ощущений больше не испытаю. В принципе, со всеми эмоциями справился. Извлёк огромный урок. Финальный этап складывался для меня удачно. Соперники оказались слишком серьёзными. Эмиль Хегле Свендсен провёл практически идеальную эстафету. Проиграть ему обидно, но это нормально», — приводит слова Бабикова «Тюменская арена».