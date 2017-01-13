Лебедев: новая комиссия постарается найти доказательства вины зарубежных атлетов

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, чем будет заниматься рабочая группа по анализу документов независимой комиссии ВАДА. Решение о создании данной экспертной комиссии было принято сегодня комитетом Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.
«Макларен (глава независимой комиссии ВАДА. — Прим. «Чемпионата») периодически публикует части своих докладов, основанные на показаниях Родченкова и неких файлах, которые попали в его пользование. Из них Макларен выбирает информацию, касающуюся российских спортсменов, и на этом основании делает выводы о «процветании» допинга в нашей стране. Господин Макларен выложил в открытую сеть более тысячи подобных файлов, из которых он черпает информацию. И при самом приблизительном просмотре этих файлов можно обнаружить, что там есть информация не только о российских спортсменах. Поэтому мы решили при комитете Госдумы создать вот такую группу, которая будет заниматься тщательным анализом всей той информации, которая есть в ведении Макларена и которую он выложил в открытый доступ.
Я уверен, что мы сможем найти доказательства относительно спортсменов других стран. Соответственно, тогда на основании этого заключения мы обратимся в ВАДА. Поскольку ВАДА на основании доклада Макларена по России предпринимает определённые шаги по отношению к нашим спортсменам и нашему Олимпийскому движению, то мы вправе рассчитывать, что подобные действия будут предприняты по отношению ко всем тем спортсменам, чьи фамилии мы найдём в его документах, поскольку источник информации будет один и тот же. Пока неизвестно, кто возглавит рабочую группу. Но станет известно на следующей неделе», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.