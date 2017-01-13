Скиннер: повышенный интерес к TUE мешает борьбе с допингом

Олимпийский чемпион по велоспорту на треке в составе сборной Великобритании, который, по данным, обнародованным хакерской группой Fancy Bears, не раз прибегал к использованию терапевтических исключений (TUE), считает, что повышенный интерес к TUE мешает борьбе с допингом.«TUE получили несколько дурную славу, хотя реально защищают здоровье спортсмена. Мы немного отвлеклись на TUE, в то время как у нас гораздо больше проблем со внесоревновательным допинговым контролем», — приводит слова Скиннера ВВС.