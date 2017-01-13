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Бьорндален: вполне доволен гонкой, но очень разочарован промахом

13 января 2017, пятница. 21:52. Другие
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал восьмое место.

«Я вполне доволен гонкой. На «лёжке» был сильный ветер, так что пришлось очень непросто. На «стойке» условия были лучше, но я очень разочарован промахом», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, второе место у австрийца Юлиана Эберхарда, а обладателем бронзы стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучшим из сборной России стал Дмитрий Малышко, который показал шестой результат.
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Уле-Эйнар Бьорндален
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13 января 2017, пятница
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