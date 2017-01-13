Бьорндален: вполне доволен гонкой, но очень разочарован промахом

Норвежский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал восьмое место.«Я вполне доволен гонкой. На «лёжке» был сильный ветер, так что пришлось очень непросто. На «стойке» условия были лучше, но я очень разочарован промахом», — приводит слова Бьорндалена NRK.Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, второе место у австрийца Юлиана Эберхарда, а обладателем бронзы стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучшим из сборной России стал Дмитрий Малышко, который показал шестой результат.