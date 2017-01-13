Этап Кубка мира по сноуборду, скорее всего, пройдёт в Шуколово

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной командыпрокомментировал ситуацию с переносом февральского этапа Кубка мира по сноуборду из Казани.«Остались организационные вопросы по этапу Кубка мира в России в феврале. Местом проведения планируется сделать горнолыжный клуб Леонида Тягачева, сроки – 24-26 февраля. Вероятность хорошая, что именно там проведём этап. Соревнований по борд-кроссу точно не будет. В рамках этого этапа планируем только соревнование в параллельных дисциплинах – слалом либо гигант. Этот вопрос ещё будем согласовывать с FIS», — приводит слова Тихомирова «Р-Спорт».Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению соревнований по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила России перенести данный этап Кубка мира в другое место, которым, скорее всего, станет горнолыжный клубв подмосковном Шуколово.