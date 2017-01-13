Бобслеистка Сергеева: обрадовалась, когда узнала о старте в пятницу, 13-го числа

Российская бобслеистка, выигравшая с разгоняющей, первые в российской истории медали чемпионата Европы в женском бобслее – серебряные, прокомментировала свой успех в эфире программы «Все на матч».«Я вообще стремилась не думать о медалях, особенно после первого заезда, потому что у меня есть небольшая загвоздка со второй попыткой. Старалась просто отстраниться от того, что была первая, даже не знала толком отрывы. Просто посмотрела, что у меня стартовая позиция 16-я, и готовилась к новой попытке. Если честно, до сих пор этого не осознала. Довольна сегодняшней ездой, и цель — закрепить это, показать, что я могу ехать стабильно два заезда, а результаты не заставят себя долго ждать. Я сама родилась 13-го и даже обрадовалась, когда узнала о старте в пятницу, 13-го числа», — сказала Сергеева.