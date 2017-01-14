Могулист Рейхерд выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США

Российские спортсмены неудачно выступили в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в Лейк-Плэсиде (США). Победу праздновал Дмитрий Рейхерд из Казахстана, второе место занял француз Бенджамин Каве, третьим стал американец Брэдли Уилсон. Россиянин Егор Ануфриев занял 27-е место, Максим Михайлов – 31-е, Никита Капитонов – 37-е, Андрей Махнев – 40-е.
Соревнования женщин выиграла австралийкаБриттани Кокс, второй стала француженка Перрин Лаффон, третьей – американка Морган Шилд. Лучшая из россиянок Марика Пертахия заняла 16-е место, а Регина Рахимова — 34-е.