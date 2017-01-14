Устюгов: после «Тур де Ски» не смог отдохнуть головой — слишком много внимания

Победитель «Тур де Ски» россиянинподелился эмоциями спустя неделю после своего триумфа.«Физически я восстановился. Головой отдохнуть не смог, потому что внимания слишком много. Все хотят пообщаться, сделать интервью, приехать поснимать и тому подобное. Сезон ещё продолжается, впереди чемпионат мира. А тут сбегал „Тур де Ски“ – и сразу такое внимание. Всё это отвлекает и не даёт сосредоточиться на тренировках.Со всех точек зрения – и физически, и психологически – самой тяжёлой в этом „Туре“ была заключительная гонка до горы, то есть масс-старт на 15 км классикой, где я стал вторым. На Кубке мира я ещё никогда не заставлял себя так терпеть, как было там», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».