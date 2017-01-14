Петухов: ждём назначения слушаний в отношении меня и Вылегжанина

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, чемпион мира — 2013 в лыжном спринте россиянин, временно отстранённый от участия в соревнованиях, рассказал о развитии событий и своём эмоциональном состоянии.«Спасибо всем, кто откликнулся и сказал слова поддержки в мой и наш адрес, здорово, что мы вместе, а значит, победим. Вчера выходили на видеосвязь Саша Легков и Женя Белов, решение будет в начале недели. Ждём назначения слушаний в отношении меня и Максима Вылегжанина. Тренируюсь нормально, немного отвлекают звонки и решение вопросов, но это нужно пройти, и тогда мы станем сильнее», — написал Петухов на своей странице в сети «Инстаграм».