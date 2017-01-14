Ростовцев: ещё в прошлом сезоне надо было привлекать к стартам Кайшеву и Сливко

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр, экс-тренер женской сборной России по биатлонувыразил надежду, что российские биатлонистки смогут бороться за высокие места на Олимпиаде в Пхёнчхане.«Мы на это надеемся. Если не вести к Олимпийским играм таких спортсменов, как Кайшева, то в чём тогда стратегия построения и развития команды? Есть пример, когда после неудачной Олимпиады немцы сделали ставку на молодых спортсменок. И сегодня немки — одна из самых мощных и молодых команд в мире. Надо доверять молодым. Да, без ошибок и поражений не обойдётся. Но доверие не должно быть одномоментным. Поэтому я уверен, что Кайшеву надо поддержать и не бояться «выкатывать» молодёжь.Если на сегодняшнем этапе Слепцова, Загоруйко и Виролайнен находятся на одном уровне с Кайшевой и Сливко, то я бы дал шанс Кайшевой и Сливко. Они могут добавить и вырасти. Но это возможно только через участие в соревнованиях уровня Кубка мира. Это нужно было делать ещё в прошлом году. А возможно, и в позапрошлом», — приводят слова Ростовцева «Известия».