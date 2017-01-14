Привалов: сомневаюсь, что россияне поднимутся на пьедестал в гонке преследования

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонуоценил шансы российских биатлонистов на успех в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.«Начиная с этапа в Нове-Место, мы проигрываем в скорости. А все остальные, наоборот, прибавляют. Такое состояние у российской команды. Готовятся к чемпионату мира. Сложно же выступать успешно на всех этапах Кубка мира. А то мы всё время настраиваемся на лучшие результаты, но сейчас пора готовиться к чемпионату мира. Пока что время есть.У меня есть сомнения в том, что россияне поднимутся на пьедестал в гонке преследования. Думаю, им будет сложно, потому что пробиться – это одно, а побеждать – совсем другое. Занимают то шестые места, то седьмые, то десятые. А медалей-то нет! И это никого не устраивает. Вот норвежцы же борются. А мы – пока нет», — приводит слова Привалова «Спорт-экспресс».