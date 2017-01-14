Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере

Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка IBU в Арбере. Второе место занял швейцарец Жереми Финельо, а замкнул тройку призёров болгарин Михаил Клечеров.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Александр Логинов (Россия) – 58.05,2 (4).
2. Жереми Финельо (Швейцария) – +1.12,2 (2).
3. Михаил Клечеров (Болгария) – +2.08,4 (3)…
7. Алексей Волков (Россия) – +3.08,8 (5)…
11. Юрий Шопин (Россия) – +3.57,0 (5)…
33. Петр Пащенко (Россия) – +6.35,9 (6)…
38. Александр Поварницын (Россия) – +6.44,1 (7)…
59. Тимур Махамбетов (Россия) – +8.47,9 (9).