Иванова стала третьей на этапе КМ по санному спорту в Сигулде, Демченко — 4-я

Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде. Победила немка Натали Гайзенбергер, а второй стала её соотечественница Татьяна Хюфнер. Ещё одна представительница России Виктория Демченко показала четвёртый результат.
Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия
Женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.23,485.
2. Татьяна Хюфнер (Германия) — 1.23,513.
3. Татьяна Иванова (Россия) — 1.23,616.
4. Виктория Демченко (Россия) — 1.23,784…
16. Екатерина Катникова (Россия) — 1.24,697…
18. Екатерина Батурина (Россия) — 1.24,873.