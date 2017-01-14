Егоров — пятый на московском этапе Кубка мира по натурбану

Австриец Томас Каммерландер победил в соревнованиях мужчин на этапе Кубка мира по натурбану в Москве. Лучшим из россиян стал Александр Егоров, показавший пятый результат. Среди женщин первенствовала итальянка Эвелин Лантхалер, а россиянка Людмила Астрамович стала шестой.
Натурбан. Этап Кубка мира. Москва, Россия
Мужчины
1. Томас Каммерландер (Австрия) — 1.15,34.
2. Алекс Грубер (Италия) — 1.15,71.
3. Патрик Пигнетер (Италия) — 1.16,16…
5. Александр Егоров (Россия) — 1.16,33…
8. Григорий Букин (Россия) — 1.16,67.
9. Алексей Мартьянов (Россия) — 1.16,76.
10. Станислав Ковшик (Россия) — 1.17.16.
Женщины
1. Эвелин Лантхалер (Италия) — 1.17,27.
2. Тина Унтербергер (Австрия) — 1.18,91.
3. Грета Пинггера (Италия) — 1.19,26…
6. Людмила Астрамович (Россия) — 1.20,47.
7. Светлана Заравина (Россия) — 1.21,02…
13. Дарья Малеева (Россия) — 2.02,00.