Чирцова — 12-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Италии

Швейцарец Армин Нидерер победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Ватлесе. Лучшим среди россиян стал Семён Денщиков, показавший 14-й результат. В женской части соревнований первенствовала шведка Сандра Нэслунд, а россиянка Анастасия Чирцова заняла 12-е место.
Фристайл. Этап Кубка мира. Ватлес, Италия
Мужчины. Ски-кросс
1. Армин Нидерер (Швейцария).
2. Брэди Леман (Канада).
3. Жан Фредерик Шапюи (Франция)…
14. Семён Денщиков (Россия)…
23. Егор Коротков (Россия)…
38. Сергей Ридзик (Россия)…
41. Игорь Омелин (Россия)…
43. Артём Костенко (Россия).
Женщины. Ски-кросс
1. Сандра Нэслунд (Швеция).
2. Джорджия Зимерлинг (Канада).
3. Хайди Захер (Канада)…
12. Анастасия Чирцова (Россия).