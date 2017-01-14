Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе КМ в Тоблахе

Победитель многодневки «Тур де Ски» россиянинне смог преодолеть квалификацию в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия). Сергей в квалификационном забеге упал и в итоговом протоколе занял последнее место.Первое место в квалификации занял норвежец. В топ-30 пробились россияне(девятый результат), Глеб Ретивых (10-й) и Николай Морилов (29-й). Олимпийский чемпион Никита Крюков и вице-чемпион Олимпиады Александр Панжинский отбор не прошли, став 41-м и 52-м соответственно.