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Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне, Акимова стала 15-й

14 января 2017, суббота. 17:48. Другие
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала первую победу в нынешнем сезоне, выиграв спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Второй результат показала чешка Габриэла Коукалова, а третьей стала немка Лаура Дальмайер. Все три призёра гонки прошли огневые рубежи без промахов.

Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, допустила один промах и заняла 15-е место.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Германия, Рупольдинг
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 20:51.8 (0).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +22.0 (0).
3. Лаура Дальмайер (Германия) +30.1 (0).
4. Мари Дорен-Абер (Франция) +48.6 (1).
5. Доротея Вирер (Италия) +57.7 (0).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) +59.8 (0).
7. Ханна Эберг (Швеция) +1:18.8 (0).
8. Галина Вишневская (Казахстан) +1:20.3 (1).
9. Анаи Бескон (Франция) +1:25.4 (0).
10. Магдалена Гвиздонь (Польша) +1:26.6 (0)…
15. Татьяна Акимова (Россия) +1:40.0 (1)…
29. Екатерина Глазырина (Россия) +2:11.0 (1)…
34. Ирина Услугина (Россия) +2:15.5 (1)…
37. Ульяна Кайшева (Россия) +2:23.5 (1)…
48. Ольга Подчуфарова (Россия) +2:40.3 (0).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Габриэла Коукалова Кайса Мякяряйнен Лаура Дальмайер Татьяна Акимова
Новости. Другие
14 января 2017, суббота
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