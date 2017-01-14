Услугина: мне проще начинать стрелять на «стойке» со второй мишени

Российская биатлонистка, с одним промахом ставшая 34-й на этапе Кубка мира в Рупольдинге, оценила своё выступление.«Было впечатление, что я случайно выстрелила на „лёжке“? Нет, это не было случайностью. Я допускаю ошибки уже в нескольких гонках подряд, но, видимо, просто не до конца правильно работаю в плане дыхания. На первом круге я бежала за Дорен-Абер. Она задала приличный темп, и, возможно, я не справилась с такой скоростью и немного промахнулась.Что касается „стойки“, то летом я перешла на такую стрельбу — со второй мишени. Традиционная стрельба стоя — что слева направо, что справа налево — у меня не задавалась, и я решила попробовать стрелять так. Мне проще начинать со второй мишени — так меньше груз ответственности.В сегодняшней гонке мне было легче, чем на предыдущем этапе. Я уже полностью прочувствовала, что такое уровень Кубка мира, и поняла, что могу здесь бежать. Удержать скорость на последнем круге, к сожалению, не получилось, но, думаю, со временем это придёт», — сказала Услугина в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.