Вяльбе: любая женская победа в лыжах для нас — как три мужские

Президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировала победу россиянкив спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Матвеева стала первой россиянкой, выигравшей этап Кубка мира с января 2015 года, когда победу на российском этапе соревнований в скиатлоне праздновала«Мы в шоке! Любая женская победа для нас — как три мужские, потому что мы так давно ждём от женщин, когда они будут выступать на таком высоком уровне. Поэтому радости и счастью нет предела! Спасибо Наташке, что она смогла выдержать и победить.Очень жаль, что Юля Белорукова не смогла сейчас показать высокий результат, но я надеюсь, что к чемпионату мира она подготовится правильно, и будем радоваться и за неё тоже», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».