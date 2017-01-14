«Лада» одержала победу над «Глассверкетом» в Кубке ЕГФ

Гандболистки тольяттинской «Лады» на своей площадке обыграли норвежский «Глассверкет» в матче группового этапа Кубка ЕГФ среди женских команд со счётом 32:21 (13:9). Самой результативной в составе тольяттинской команды стала, забившая 6 мячей. 5 голов на счетуГандболистки «Лады» одержали первую победу в двух матчах группового этапа и идут на третьем месте в таблице квартета. «Глассверкет» — на последней, четвёртой позиции. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы. В следующем матче группы D «Лада» 21 января сыграет дома с немецким «Метцингеном».