Старых, Виролайнен и Слепцова заняли весь пьедестал почёта на Кубке IBU

На проходящем в Арбере (Германия) пятом этапе Кубка IBU российские биатлонистки заняли все три призовых места в индивидуальной гонке. За победу развернулась напряжённая борьба, в которойопередила на три десятые секунды допустившую на один промах больше. Третье место с отставанием почти в три минуты заняла1. Ирина Старых (Россия) — 51.09,2 (1).2. Дарья Виролайнен (Россия) +0,3 (2).3. Светлана Слепцова (Россия) +2.56,2…13. Ольга Якушова (Россия) +4.00,8 (5).14. Светлана Миронова (Россия) +4.14,0 (6)…29. Анна Никулина (Россия) +7.47,4 (6).