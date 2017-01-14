Третьяков: перед чемпионатом Европы настраивался на более хороший результат

Олимпийский чемпион по скелетону, россиянинпрокомментировал бронзовую медаль, которую он завоевал на чемпионате Европы в Германии.«Перед чемпионатом Европы я настраивался на более хороший результат, но сегодня меня хватило только на то, чтобы выиграть бронзу. Неблагоприятным образом на моём сегодняшнем результате сказался большой перерыв в выступлениях. Я почти месяц не участвовал в соревнованиях, да и прошлый этап Кубка мира вынужден был пропустить. Мои соперники успели втянуться в соревновательный ритм, а у меня не было такой возможности.Я очень рад снова вернуться, скелетон — это моя жизнь на данный момент. Я благодарен тем людям, которые приняли решение снять с меня отстранение. Пропуск предыдущего этапа лишил меня лидерства в Кубке. Но сейчас я не вижу смысла после своего возвращения как-то бороться с этой несправедливостью. Да и каким образом это можно сделать? Дальше может быть всё что угодно. Но от меня в этой ситуации ничего не зависит. Моё дело — добросовестно тренироваться и стараться как можно лучше выступать на соревнованиях. А решение будут принимать чиновники», — приводит слова Третьякова ТАСС.