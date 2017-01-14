Мякяряйнен: надеюсь, в будущем смогу гораздо чаще стрелять «на ноль»

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, выигравшая спринт в Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира, выразила надежду, что будет стрелять точнее, чем раньше.
«Считаю, что угадала со стартовым номером. Снег к моему старту стих и почти не беспокоил меня. Условия для лыжной гонки были для меня неплохими, как и собственно подготовка лыж. Мне не на что жаловаться.
Каковы ожидания от гонки преследования? Не хочу загадывать. Сейчас просто стараюсь насладиться моментом победы, получить хорошие ощущения от всего этого, и только завтра утром я начну думать о преследовании, но не сейчас.
Моя стрельба по-прежнему не всегда стабильна. Перед последним выстрелом я волновалась и прокручивала в голове, закроется мишень или нет. Но сегодня я хорошо концентрировалась и была уверена в своих силах. Надеюсь, в будущем смогу гораздо чаще стрелять «на ноль», — передаёт слова Мякяряйнен специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.