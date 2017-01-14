Карякин и Карлсен стартовали на шахматном турнире в Нидерландах с ничьих

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью в первом туре крупного шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Играя белыми, россиянин свёл вничью партию с голландцем Анишем Гири.
Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен чёрными сыграл вничью с американцем Уэсли Со.
Два других россиянина — Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин — также набрали по 0,5 балла. Непомнящий сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, Андрейкин разошёлся миром с китайцем Вэй И. Вничью завершилась и игра индийца Пенталы Харикришны с армянином Левоном Ароняном.
Единственную на данный момент победу одержал украинец Павел Эльянов. Белыми фигурами он выиграл у венгра Рихарда Раппорта.