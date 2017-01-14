Карякин и Карлсен стартовали на шахматном турнире в Нидерландах с ничьих

Российский гроссмейстерсыграл вничью в первом туре крупного шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Играя белыми, россиянин свёл вничью партию с голландцемДействующий чемпион мира, норвежецчёрными сыграл вничью с американцемДва других россиянина —— также набрали по 0,5 балла. Непомнящий сыграл вничью с поляком, Андрейкин разошёлся миром с китайцем. Вничью завершилась и игра индийцас армяниномЕдинственную на данный момент победу одержал украинец. Белыми фигурами он выиграл у венгра