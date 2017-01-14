Стох выиграл на домашнем этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

На девятом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, проходящем в Висле, победу в первом старте одержал местный спортсмен, поляк Камил Стох. Второе место занял австриец Штефан Крафт, а третьим стал немец Андреас Веллингер. Лучшим из россиян стал Денис Корнилов, который занял 28-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Девятый этап. Висла, Польша.
К-120.
1. Камил Стох (Польша) – 268,0.
2. Штефан Крафт (Австрия) – 251,7.
3. Андреас Веллингер (Германия) – 249,1…
28. Денис Корнилов – 216,3…
38. Евгений Климов – 98,8.
39. Роман Трофимов (все – Россия) – 96,8.