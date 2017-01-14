Гандболистки «Кубани» уступили во Франции в матче Кубка ЕГФ

Во втором туре группового этапа Кубка ЕГФ гандболистки «Кубани» на выезде потерпели поражение от французской команды «Брест Бретань» со счётом 21:27. Самой результативной среди подопечныхстала, забившая пять мячей. Три гола на счетуЭто первое поражение «Кубани» на групповом этапе турнира. В третьем туре 21 января краснодарские гандболистки будут принимать «Лейпциг».«Брест Бретань» (Франция) – «Кубань» (Россия) – 27:21 (14:11).