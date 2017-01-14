Торгованов: гандболисты РФ норвежцам столько не забили, что хватит на две игры

Главный тренер мужской сборной России по гандболупрокомментировал поражение от Норвегии (24:28) в матче группового турнира чемпионата мира.«Мы сегодня столько не забили, что хватит на две игры. Норвежцы сегодня больше заслужили победу. Первый тайм мы вообще провалили. Отыграть семь мячей на таком турнире, как чемпионат мира – задача очень сложная. Мы пытались. Но получилось не все. Нет ничего тяжелее, чем догонять и ждать.С чем связан такой низкий процент реализации атак? Если бы я знал. Может быть, имела место какая-то самоуверенность после Японии. Но забей мы хотя бы 60 процентов… Хотя сослагательное наклонение к спорту не применимо. И к этой игре мы готовились очень серьезно», — приводит слова Торгованова «Спорт-экспресс».