Рапиристка Дериглазова оступилась в четвертьфинале этапа Кубка мира в Алжире

В Алжире завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Дальше всех по турнирной сетке из россиянок прошла олимпийская чемпионка, которая в четвертьфинале уступила итальянкесо счётом 12:15. На стадии 1/8 финала Вольпи прошла другую россиянку– 15:7. На той же стадии остановилась и, уступившая кореянке– 7:15.В финале француженкабыла сильнее Нам Хьюн Хи – 15:10. Третье место поделили итальянкии Вольпи.