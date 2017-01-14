Рапиристка Дериглазова оступилась в четвертьфинале этапа Кубка мира в Алжире

В Алжире завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Дальше всех по турнирной сетке из россиянок прошла олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, которая в четвертьфинале уступила итальянке Алисе Вольпи со счётом 12:15. На стадии 1/8 финала Вольпи прошла другую россиянку Аделину Загидуллину – 15:7. На той же стадии остановилась и Анастасия Иванова, уступившая кореянке Нам Хьюн Хи – 7:15.
В финале француженка Изаора Тибу была сильнее Нам Хьюн Хи – 15:10. Третье место поделили итальянки Арианна Эрриго и Вольпи.