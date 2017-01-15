М. Дукурс: мне кажется, в репорте Макларена много правды

Латышский спортсмен, ставший победителем чемпионата Европы по скелетону, который проходит в Винтерберге (Германия), выразил своё отношение к обвинениям в адрес российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, которые изложены в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.«Допускаю ли, что обвинения могут быть правдивы? Да. Честно говоря, верю этому репорту, который я читал. Мне кажется, там много правды», — сказал Дукурс в интервью программе «Все на матч».