Кайшева: несколько раз посмотрела на мишень, но она не закрылась

Российская спортсменка, с одним промахом занявшая 37-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), прокомментировала своё выступление.«Наверное, на мой ход сегодня повлияло не очень бодрое самочувствие с утра. Но это не отразилось на стрельбе. На стойке я была очень удивлена, что моя последняя мишень не закрылась. Я несколько раз посмотрела на неё: „Неужели это так?“ Но она не закрылась», — сказала Кайшева в интервью программе «Все на матч».