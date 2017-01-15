Шесть голов Иванушкина помогли «Байкалу-Энергии» победить «Волгу»

Иркутский «Байкал-Энергия» в первом туре второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» со счётом 8:4. Отметим, что шесть голов в составе сибиряков забил, перешедший в команду перед стартом второго этапа.«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Волга» (Ульяновская область) — 8:4 (5:1)Иванушкин, 7 (1:0), Иванушкин, 24 (2:0), Иванушкин, 33 (3:0, пен.), Пахомов, 37 (3:1), Иванушкин, 39 (4:1), Иванушкин, 42 (5:1), Иванушкин, 49 (6:1), Дубовик, 52 (7:1), Ширяев, 66 (8:1), Рязанов, 72 (8:2), Пахомов, 86 (8:3, пен.), Ларионов, 89 (8:4).