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Дмитрик: после фильмов все смеялись: «Дисквалифицировать ВФЛА? Такого не будет!»

15 января 2017, воскресенье. 10:29. Другие
Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года в прыжках в высоту россиянин Алексей Дмитрик раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики за отсутствие поддержки.

«Передо мной сейчас нет абсолютно никаких перспектив. Я не вошёл в этот „волшебный список“ – и меня тут же уволили из Краснодара, которому я давал параллельный зачёт, и вычеркнули из списка сборной. Я ни в каком из них не состою. Получаю зарплату только от Санкт-Петербурга. 19 тыс. рублей. Это весь мой доход! Я не самый великий спортсмен, но всё-таки на протяжении 15 лет не пропустил ни одного сезона, приносил стране медали с чемпионатов Европы и мира. А теперь из-за независящих от меня причин, по которым не может выступать вообще никто, от меня и многих других решили отмахнуться. Мало того, что не получаю зарплаты, так ещё не вхожу в пул тех, кого тестируют. То есть, даже если я выиграю чемпионат России с приличным результатом, выехать куда-то у меня всё равно нет ни единого шанса. Меня последний раз тестировали в мае. И ведь я такой не один! Но все почему-то молчат. Чего-то боятся. Всё сейчас вообще как-то секретно. Непонятно, кто попал на ставки, а кто нет. И уж тем более система, по которой это определяли.

Найти крайних невозможно. Звоню главному тренеру Юрию Борзаковскому: „Не знаю“. Набираю старшему тренеру по прыжкам Антону Назарову: „Не знаю, ты был в списке, который мы подавали“. Потом кто-то сказал, что такое решение принял чиновник из ЦСП. Тот самый, который летом заверял, что вне зависимости от того, восстановят федерацию в правах или нет, те, кто стоит на ставках – обязательно будут оставлены на зарплате.
Хочется, чтобы руководство работало, но пока не делается вообще ничего. Всех урезают по полной программе. Наташку Антюх, олимпийскую чемпионку, уволили из „Динамо“. Ей оставалось четыре года до пенсии… Всё, никому не нужна! Но при этом в список кандидатов в сборную на следующий сезон наше руководство вносит целый ряд ходоков, отбывших дисквалификацию. Кто-то из них ещё не вернул призовые, кто-то медали. Где логика? Зачем? Чтобы нас вообще никогда никуда не пустили? У нас полный бардак. Когда на немецком телевидении выходили фильмы, все смеялись. „Ха-ха, дисквалифицировать всю федерацию? Да такого никогда не будет!“ И что мы имеем? Руководство сидит на зарплате и у них вообще ничего не меняется. Допустят спортсменов – хорошо, нет – ну, ладно. Может, в другой раз. Им-то ничего не урезают», — приводит слова Дмитрика «Спорт-Экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Алексей Дмитрик Допинг Отстранение России
Новости. Другие
15 января 2017, воскресенье
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