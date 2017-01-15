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Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в отношении россиян

15 января 2017, воскресенье. 11:51. Другие
Во время пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 биатлонистов подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием предпринять более решительные меры в отношении спортсменов, имена которых содержатся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза.

«Я думаю, что для Международного союза биатлонистов настал момент, когда нужно действовать смелее и временно отстранить подозреваемых спортсменов», – цитирует Хамзу Ceska Televize.

22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.
Источник: Ceska Televize Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Допинг Отстранение России
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