Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в отношении россиян

Во время пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 биатлонистов подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием предпринять более решительные меры в отношении спортсменов, имена которых содержатся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Чехии«Я думаю, что для Международного союза биатлонистов настал момент, когда нужно действовать смелее и временно отстранить подозреваемых спортсменов», – цитирует Хамзу Ceska Televize.22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.