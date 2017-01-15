Майгуров: на заседании IBU расследование может быть остановлено или продолжено

Вице-президент Международного союза биатлонистоврассказал о своих ожиданиях от внеочередного заседания исполкома организации, который пройдёт в Антхольце 21 января.«На чемпионате мира в Хохфильцене запланирован исполком IBU. Но 21 января в Антохльце также состоится внеочередное собрание. На нём будут обсуждаться результаты рабочей группы по поводу доклада Ричарда Макларена. На собрании будут вынесены те или иные вердикты, расследование может быть остановлено или же продолжено. Как сказал президент IBU Андрес Бессеберг, мы не спешим с выводами и ждём веских фактов на столе», — приводит слова Майгурова агентство «Тюменская арена».