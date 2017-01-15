Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Рупольдинге

В 16:45 по московскому времени в Рупольдинге начнётся женская гонка преследования на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Первой стартует победительница спринта финка Кайса Мякяряйнен, а среди россиянок раньше остальных в погоню отправится Татьяна Акимова, ставшая накануне 15-й.
Екатерина Глазырина уйдёт на трассу 29-й, Ирина Услугина — 34-й, Ульяна Кайшева — 37-й, Ольга Подчуфарова — 48-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Рупольдинге.